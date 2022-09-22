Армен Мнацаканян: Референдум дает возможность де-юре стать частью России и получить защиту

15:26, 22 сентября 2022, ПАИ





Проведение референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ прокомментировал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



«Если бы киевский режим искал мира, за восемь лет была масса возможностей решить все бескровно. Теперь путь один: референдум дает людям возможность де-юре стать частью России, а значит, получить всю возможную помощь и защиту. В сложившейся ситуации решение о референдуме просто необходимо», — заявил он, отметив важность предстоящих референдумов.

Референдумы на указанных территориях пройдут с 23 по 27 сентября. Также участки для голосования планируется организовать в регионах РФ, в том числе в Псковской области.