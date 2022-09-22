Алеся Михачёва: Референдумы - необходимое решение в условиях террора Украины и НАТО

15:01, 22 сентября 2022, ПАИ

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей - необходимое решение в условиях террора Украины и НАТО, сказала руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачёва.

«Я и мои друзья, коллеги считаем, что это необходимое решение, назревшее в условиях террора, развязанного Украиной и странами НАТО в отношении русских. Это переломный момент в борьбе за наше историческое будущее», - заявила Алеся Михачёва.

Россия поддержит волеизъявление жителей освобожденных территорий, если они выскажутся за вхождение в состав России, продолжила она.

«То решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим. Воссоединение этих территорий с Россией восстановит историческую справедливость. Миллионы людей ждут этого события. По данным соцопросов, вхождение в состав РФ поддерживают 94% жителей ДНР, 93% жителей ЛНР, 87% жителей Запорожской области, 80% жителей Херсонской области. Поддержим решение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по проведению референдума о вхождении в состав России», - заключила Михачёва.

Референдумы на указанных территориях пройдут с 23 по 27 сентября. Также участки для голосования планируется организовать в регионах РФ, в том числе в Псковской области.