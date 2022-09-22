Наталья Иванова вступила в должность главы Плюсского района

16:04, 22 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественной церемонии вступления в должность главы Плюсского района Натальи Ивановой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ходе выборов ее поддержали более 45% избирателей. Выборы признаны состоявшимися, а их результат — действительным. После того как Наталье Ивановой было вручено служебное удостоверение, она принесла присягу, в которой выразила готовность соблюдать законодательство и устав муниципалитета.

К вступившей в должность главе района обратился губернатор Михаил Ведерников и поздравил с избранием на этот ответственный пост.

«Наша общая с вами задача — всей нашей большой командой сделать все, чтобы раскрыть человеческий и инвестиционный потенциал Плюсского района в максимально короткие сроки. А также сделать так, чтобы все возможности, которые даются регионам, районам были в полной мере использованы, а жители ни на секунду не пожалели о своем выборе. Со стороны правительства Псковской области, Псковского областного Собрания будет оказана вся необходимая помощь», — заметил Михаил Ведерников и пожелал вновь избранной главе успехов и терпения.

Губернатор подчеркнул, что Наталья Иванова впервые вступает в должность руководителя муниципального образования, тем не менее она и ранее, работая в администрации района, четко, профессионально решала все поставленные задачи. По традиции Михаил Ведерников передал руководителю муниципалитета плакетку с критериями эффективности высших должностных лиц.

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов во время своего выступления заметил, что победа на выборах была «трудовая». И теперь, по словам спикера регионального парламента, необходимо усиленно трудиться, чтобы оправдать оказанную поддержку. «У района есть большие планы, которые надо реализовать, для этого есть возможности и инструменты. Желаю свой срок исполнения полномочий отработать так, чтобы жители района вам были благодарны», — заметил Александр Котов.

В завершение глава района выступила с ответным словом. Наталья Иванова поблагодарила всех тех, кто поддержал ее в период избирательной кампании. «Цели определены, задачи поставлены, впереди у нас непростой путь, но при общей поддержке, в том числе правительства области и областного Собрания, нашей команде удастся реализовать все, что было задумано. Будем работать», — подытожила она.

Напомним, явка избирателей на выборах в Плюсском районе составила около 37%. Всего на территории Псковской области состоялись 30 избирательных кампаний, 5 из которых — выборы глав районов.

Ранее Геннадий Афанасьев, Ольга Потапова и Дмитрий Быстров официально вступили в должности глав районов.