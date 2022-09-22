Олег Бярчак — о референдумах: Я надеюсь, что население России вырастет миллионов на пять

17:34, 22 сентября 2022, ПАИ

Проведение референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ прокомментировал лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Псковской области Олег Брячак на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На мой взгляд, здесь всё предельно просто: в 2014 году в результате государственного переворота власть на Украине незаконно оказалась в руках группы людей, которые принялись бороться со всем русским, тем самым спровоцировали русских людей на защиту своих ценностей, языка, культуры и религии, в 2014 году состоялся референдум о самоопределении, так появились ЛНР и ДНР», - рассказал он.

По словам Олега Брячака, более 40 тысяч мирных жителей погибло из-за обстрелов украинскими властями в течение восьми лет.

«Теперь наши братья стучатся в наш дом, в Россию, они нуждаются в помощи и защите, они это, безусловно, заслужили. Результаты референдума всё покажут, и я надеюсь, что территория моей страны увеличится, а население вырастет миллионов так на пять», - подытожил лидер фракции.

Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ на указанных территориях пройдут с 23 по 27 сентября. Также участки для голосования планируется организовать в регионах РФ, в том числе в Псковской области.