Продолжается реставрация Южной башни ансамбля Снетогорского монастыря

17:18, 22 сентября 2022, ПАИ

В Псковской области продолжаются ремонтно-реставрационные работы в Южной башне объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Снетогорского монастыря» XIV-XV веков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В процессе противоаварийных работ на склоне со стороны реки Великой проведены работы по укреплению основания башни. Кроме того, были раскрыты трещины, создающие аварийную ситуацию для постройки. Выявлена разрушенная кладка внутри и снаружи башни, а также следы реставрации прошлых десятилетий, когда работа носила в большей степени косметический характер. В настоящий момент выполняются работы по укреплению стен и «перевязке» кладки.

В перечне уже проведенных мероприятий также значится реставрация дентикул-зубцов в подкарнизной части Южной башни Снетогорского монастыря. Этот архитектурный элемент в виде прямоугольных выступов расположен в качестве орнамента на карнизе здания и выполняет декоративную роль. Украшение является более поздним элементом в духе архитектуры классицизма.

Ремонтно-реставрационные работы на памятнике выполняются силами АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Ансамбль Снетогорского монастыря расположен на высоком обрыве правого берега излучены реки Великой. Территория монастыря делится на нижний парк и верхнюю террасу, на которой и расположены сооружения ансамбля. Вся территория монастыря обнесена каменной оградой длиной 420 м. Она является частью архитектурного ансамбля монастыря и тоже будет приведена в порядок в рамках реставрации.

В 2019 году на 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку «Собор Рождества Богородицы», входящего в состав ансамбля Снетогорского монастыря, в числе десяти памятников Псковской церковной архитектуры был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.