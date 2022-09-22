Продолжается реставрация Южной башни ансамбля Снетогорского монастыря
В Псковской области продолжаются ремонтно-реставрационные работы в Южной башне объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Снетогорского монастыря» XIV-XV веков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.
В процессе противоаварийных работ на склоне со стороны реки Великой проведены работы по укреплению основания башни. Кроме того, были раскрыты трещины, создающие аварийную ситуацию для постройки. Выявлена разрушенная кладка внутри и снаружи башни, а также следы реставрации прошлых десятилетий, когда работа носила в большей степени косметический характер. В настоящий момент выполняются работы по укреплению стен и «перевязке» кладки.
В перечне уже проведенных мероприятий также значится реставрация дентикул-зубцов в подкарнизной части Южной башни Снетогорского монастыря. Этот архитектурный элемент в виде прямоугольных выступов расположен в качестве орнамента на карнизе здания и выполняет декоративную роль. Украшение является более поздним элементом в духе архитектуры классицизма.
Ремонтно-реставрационные работы на памятнике выполняются силами АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Ансамбль Снетогорского монастыря расположен на высоком обрыве правого берега излучены реки Великой. Территория монастыря делится на нижний парк и верхнюю террасу, на которой и расположены сооружения ансамбля. Вся территория монастыря обнесена каменной оградой длиной 420 м. Она является частью архитектурного ансамбля монастыря и тоже будет приведена в порядок в рамках реставрации.
В 2019 году на 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку «Собор Рождества Богородицы», входящего в состав ансамбля Снетогорского монастыря, в числе десяти памятников Псковской церковной архитектуры был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь приглашает желающих принять участие в цветочном благоукрашении обители к празднику