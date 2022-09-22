Галина Невалённая: Жители части Украины положительно оценили своё будущее в составе РФ

19:42, 22 сентября 2022, ПАИ

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Накануне обращения Владимира Путина фактически был запущен механизм проведения референдумов в ДНР, ЛНР, на территориях Херсонской и Запорожской областей, где сами жители однозначно выразили готовность в самые кратчайшие сроки воссоединиться с исторической Родиной, с Россией.

Депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая высказалась по поводу предстоящего референдума на юго-восточных территориях Украины.

«Большинство опрошенных (жителей освобождённых территорий Украины. — Прим. ПАИ) положительно оценили будущее своей области и республики в составе России. Откровенный фашизм и зверства украинских террористов и наёмников не оставили никаких шансов на существование Херсонской и Запорожской областей, Луганска и Донецка в составе Украины», — заявила депутат.