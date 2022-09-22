Для проведения ремонтных и строительно-монтажных работ РЖД отменяет пригородные поезда Оредеж – Дно и Псков – Луга

21:47, 22 сентября 2022, ПАИ

В связи с предоставлением и использованием технологических окон для ремонтных и строительно-монтажных работ на железных дорогах ОАО «РЖД» 26 сентября и 3 октября будет отменён пригородный поезд № 6953 Оредеж – Дно. Об этом со ссылкой на ведомство сообщил Telegram-канал издания Luki-News.

9 и 16 октября – № 6555 Луга – Псков и № 6508 Псков – Луга.

10-11, 13-14, 17-18, 20-21 октября – № 6507 Луга – Псков и № 6508 Псков – Луга.

12 и 19 октября – № 6507, № 6555 Луга – Псков и № 6508, № 6556 Псков – Луга.