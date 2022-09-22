Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Материнский капитал в России планируют проиндексировать на 12,4%

Маткапитал в России проиндексируют. Фото: parents.ru

Материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4 % с 1 февраля 2023 года. После индексации он составит 589,5 тыс. рублей на первого ребёнка и 779 тыс. рублей — на второго, следует из материалов к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, размер маткапитала составит 589 569 рублей на первого ребёнка и 779 094 рубля — на второго. Доплата за второго составит 189 524 рубля.

Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года на такую поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлён второй ребёнок, а также любой последующий ребёнок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года маткапитал выдаётся в России при рождении первого ребёнка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 сентября 2022

Материнский капитал в России планируют проиндексировать на 12,4%
22 сентября 2022

Галина Невалённая: Жители части Украины положительно оценили своё будущее в составе РФ
22 сентября 2022

Об особенностях бюллетеня на референдуме рассказал глава ЦИК ДНР
22 сентября 2022

Олег Бярчак — о референдумах: Я надеюсь, что население России вырастет миллионов на пять

22 сентября 2022

Пётр Алексеенко - о референдумах: Активно поддерживаю это решение
22 сентября 2022

О планах участвовать в конкурсе на должность главы Пскова сообщил Борис Елкин

22 сентября 2022

Депутат Андрей Козлов поддержал решение о проведении референдумов
22 сентября 2022

Геннадий Афанасьев официально вступил в должность главы Дедовичского района

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...