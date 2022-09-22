Материнский капитал в России планируют проиндексировать на 12,4%

22:03, 22 сентября 2022, ПАИ

Материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4 % с 1 февраля 2023 года. После индексации он составит 589,5 тыс. рублей на первого ребёнка и 779 тыс. рублей — на второго, следует из материалов к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, размер маткапитала составит 589 569 рублей на первого ребёнка и 779 094 рубля — на второго. Доплата за второго составит 189 524 рубля.

Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года на такую поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлён второй ребёнок, а также любой последующий ребёнок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года маткапитал выдаётся в России при рождении первого ребёнка.