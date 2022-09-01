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Общество

Более 240 псковских семей потратили маткапитал на обучение детей

Более 240 семей в Псковской области в этом году оплатили средствами материнского капитала обучение своих детей. Общая сумма, направленная на эти цели региональным отделением Пенсионного фонда России, составила около 19,9 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

На данный момент материнский капитал можно расходовать на оплату содержания ребёнка в дошкольном учреждении, услуг по образовательным программам, которые получает ребёнок, пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом организацией на период обучения.

Направить средства капитала можно на обучение всех детей в семье, в том числе и старших, но только после того, как ребёнку, давшему родителям право на указанную меру господдержки, исполнится три года. Исключение – дошкольное образование. В этом случае дожидаться трёхлетия ребёнка необязательно, уточнили в пресс-службе.

Если семья планирует оплатить обучение ребёнка, например в вузе, то необходимо учесть, что возраст ребёнка на дату начала обучения не должен превышать 25 лет, а организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг.

Подать заявление о распоряжении материнским капиталом можно через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте ПФР.

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Более 240 псковских семей потратили маткапитал на обучение детей

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