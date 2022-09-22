В Великих Луках прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту

23:19, 22 сентября 2022, ПАИ

В Великих Луках завершилось лично-командное первенство Главного управления по пожарно-спасательному спорту, посвящённое 85-й годовщине пожарно-спасательного спорта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сегодня в Великих Луках на стадионе Великолукской государственной академии физической культуры прошёл заключительный день лично-командного первенства Главного управления по пожарно-спасательному спорту.

Напомним, что в соревнованиях принимали участие четыре сборные команды: главного управления, управления надзорной деятельности и профилактической работы, а также 1-го и 2-го пожарно-спасательных отрядов.

Сегодняшняя программа состязаний включала две дисциплины: преодоление полосы препятствий и боевое развёртывание. По результатам испытания среди мужчин в спортивной дисциплине преодоление полосы препятствий места распределились следующим образом:

– 1-е место – Минькин Денис (2-й пожарно-спасательный отряд);

– 2-е место – Шунаев Денис (1-й пожарно-спасательный отряд);

– 3-е место – Белый Сергей (2-й пожарно-спасательный отряд).

Среди женщин места распределились следующим образом:

– 1-е место – Куликова Олеся (2-й пожарно-спасательный отряд);

– 2-е место – Кирсанова Мария (управление надзорной деятельности и профилактической работы);

– 3-е место – Фролова Наталья (1-й пожарно-спасательный отряд).

В спортивной дисциплине «боевое развёртывание» в общекомандном зачёте места распределились следующим образом:

– 1-е место – 1-й пожарно-спасательный отряд;

– 2-е место – 2-й пожарно-спасательный отряд;

– 3-е место – управление надзорной деятельности и профилактической работы.

По итогам соревнований командные места распределились следующим образом:

– 1-е место – 1-й пожарно-спасательный отряд;

– 2-е место – 2-й пожарно-спасательный отряд;

– 3-е место – управление надзорной деятельности и профилактической работы.