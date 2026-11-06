Композиция успеха: победу псковской спортсменки на первенстве по конкуру обсудят в медиацентре ПАИ

09:30, 06 ноября 2026, ПАИ

Брифинг, посвященный успеху псковской спортсменки на первенстве Ленинградской области по конкуру, пройдет в медиацентре ПАИ сегодня, 6 ноября, в 10:30.

Может ли маршрут оказаться неожиданностью для всадника? Бывают ли во время маршрута неудобные препятствия или связки препятствий, которые даются не так просто? Случались ли моменты неповиновения лошади Композиции на соревнованиях? Как можно оценить летний сезон в конкуре в плане выступлений подопечных и работы клуба в целом?

Об этом подробно расскажут директор конноспортивного клуба «Возрождение» Ирина Черезова (Поддуева) и воспитанница клуба, спортсменка Николь Петрова.