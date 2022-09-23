Референдумы о вхождении в состав РФ стартуют сегодня
Сегодня начинаются референдумы о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает ТАСС.
Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ на указанных территориях пройдут с 23 по 27 сентября.
Также участки для голосования планируется организовать в регионах РФ, в том числе в Псковской области.
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