Референдумы о вхождении в состав РФ стартуют сегодня

08:41, 23 сентября 2022, ПАИ

Сегодня начинаются референдумы о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает ТАСС.

Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ на указанных территориях пройдут с 23 по 27 сентября.

Также участки для голосования планируется организовать в регионах РФ, в том числе в Псковской области.