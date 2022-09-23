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Общество

Мошенники стали рассылать СМС c предложением решить вопрос с армией

Россиянам стали поступать СМС-сообщения с предложением «уладить вопрос» с армией, пишет газета «Известия» со ссылкой на компанию Pro32, которая занимается кибербезопасностью.

«Обман строится на версии связей с военкоматом или гарантиях профессиональной юридической помощи. Если жертва поверила мошенникам, то последние назначают сумму и скрываются с деньгами», — сообщили в пресс-службе компании.

По словам специалистов по безопасности, на черном рынке растет спрос на информацию о мужчинах призывного возраста или отслуживших в вооруженных силах, а также о членах их семей. Несколько дней назад телефонные мошенники работали по базам данных соискателей или ипотечников, а сегодня они начинают разрабатывать новые схемы в соответствии с новостным фоном. 

Звонков, e-mail и объявлений в интернете с гарантиями не получить повестку в ближайшее время будет всё больше, считают в Pro32.

Согласно новому сценарию, мошенники уведомляют собеседника о направлении повестки, угрожают наказанием за неявку в военкомат или предлагают решить вопрос с отсрочкой за деньги. Легенды злоумышленников разнообразны и часто неправдоподобны: например, женщинам могут звонить насчет их мужей, сыновей, внуков, племянников, которые явно не подпадают под мобилизацию. Либо направлять сообщения, что родственник «уже на сборном пункте». 

Злоумышленники могут использовать подмену номеров и маскировать вызовы и сообщения под различные телефоны официальных органов власти — отделов МВД, администраций, военных комиссариатов, сказал источник, близкий к одному из сотовых операторов.

«Основная цель подобного мошенничества — обманным путем получить от людей деньги или завладеть личными данными», — пояснил директор по развитию компании Makves Дмитрий Петушков.

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