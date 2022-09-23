Безногую ящерицу из Красной книги заметили в Пскове

11:27, 23 сентября 2022, ПАИ

Веретеницу ломкую - безногую ящерицу, занесенную в Красную книгу некоторых регионов России, заметили в Пскове. Пост с пресмыкающимся опубликован в группе «Инцидент Псков».

«Кто знает, это змея ядовитая или нет?» - спросил автор сообщения. Большинство подписчиков в комментариях разделились на два лагеря. Одни высказали мнение, что это медянка обыкновенная - неядовитая змея, занесенная в Красную книгу Беларуси. Другие же уверены, что в объектив попала веретеница.

Некоторые участники группы в шутку предложили такие варианты, как: «кенгуру», «червяк» и «чья-то бывшая возлюбленная».