Псковичка украла продукты из магазина на Рижском проспекте

12:14, 23 сентября 2022, ПАИ

Псковичка украла из магазина продукты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

22 сентября экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали девушку 2001 года рождения, которая пронесла через кассовый узел продукты питания общей стоимостью 1481 рубль, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.