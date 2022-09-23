Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Псковичка украла продукты из магазина на Рижском проспекте

Псковичка украла из магазина продукты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.  

22 сентября экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали девушку 2001 года рождения, которая пронесла через кассовый узел продукты питания общей стоимостью 1481 рубль, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

23 сентября 2022

Лебеди спровоцировали ДТП в Куньинском районе
23 сентября 2022

Неизвестные сообщили о минировании Псковского музея-заповедника
23 сентября 2022

Пьяный водитель пострадал в ДТП в Порховском районе

23 сентября 2022

Пожар произошел на псковском предприятии
23 сентября 2022

Пожарные ликвидируют возгорание пилорамы в Новоржевском районе
22 сентября 2022

Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся в Невельском районе
22 сентября 2022

Водитель Renault Logan врезался в дерево в Невельском районе
22 сентября 2022

Водитель пострадал при лобовом столкновении на грунтовой дороге в Гдовском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...