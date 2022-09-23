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Экономика

Курс рубля достиг многомесячного максимума

Курс доллара упал ниже 58 рублей, курс евро подошел к 56 рублям, свидетельствуют данные Московской биржи.  

В ходе торгов на Московской бирже 23 сентября курс доллара упал ниже 58 рублей, что произошло впервые с 19 августа. Курс евро достиг 56 рублей, что стало минимумом с 21 июля, сообщает «Лента.ру», ссылаясь на данные.  

По состоянию на 14:00 доллар торгуется на уровне 57,46 рубля, а евро – 56,31 рубля. При этом основные фондовые индексы падают. Индекс Мосбиржи теряет 4,2 процента (2099 пункта), а индекс PTC – 1,31 процента (1159,2 пункта). 

На фоне решения о частичной мобилизации в России курс рубля вырос до многомесячного максимума. В последние месяцы ввиду ряда регуляторных ограничений национальная валюта зависела от объема экспорта и импорта, ограниченного в связи с западными санкциями. 

Ситуация вынуждает западные страны вводить новые ограничительные меры, в этой связи ситуация с импортом становится более неопределенной. 

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