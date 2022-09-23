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Политика

Избраны заместители председателя Псковской гордумы

Владимир Воробьев единогласно избран заместителем председателя Псковской городской Думы на постоянной основе. Как передает корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковской городской Думы седьмого созыва, за его кандидатуру проголосовали 23 депутата.

Заместителями на общественной основе избраны Михаил Иванов и Ольга Федорова.

Накануне, 22 сентября, был избран председатель Псковской гордумы седьмого созыва. Им стал Александр Гончаренко.

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