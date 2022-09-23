Избраны заместители председателя Псковской гордумы
Владимир Воробьев единогласно избран заместителем председателя Псковской городской Думы на постоянной основе. Как передает корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковской городской Думы седьмого созыва, за его кандидатуру проголосовали 23 депутата.
Заместителями на общественной основе избраны Михаил Иванов и Ольга Федорова.
Накануне, 22 сентября, был избран председатель Псковской гордумы седьмого созыва. Им стал Александр Гончаренко.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
23 сентября 2022
Избраны заместители председателя Псковской гордумы