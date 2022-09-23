Названы председатели комитетов и комиссии ПГД

17:21, 23 сентября 2022, ПАИ

Названы председатели комитетов и комиссии Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковского агентства информации с сессии ПГД седьмого созыва.

Комитет по ЖКХ и благоустройству в Псковской городской Думе возглавил Юрий Бурлин. За его кандидатуру проголосовали 22 депутата.

Пост председателя комитета ПГД по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности занял Григорий Стороненков, его поддержали 23 депутата.

Комитет по социальным вопросам, молодежной политике и туризму возглавила Наталья Мельникова, она получила 23 голоса.

Юлия Пожидаева стала председателем комитета по бюджету, налогам и финансовой политике, за ее кандидатуру выступили 23 депутата.

Комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления возглавил Константин Болотин (23 голоса «за»).

Комиссию по регламенту и депутатской этике возглавит Владимир Воробьев, он получил 23 голоса.

Также депутаты проголосовали за персональный состав каждого из пяти комитетов и одной комиссии.

Председатель ПГД Александр Гончаренко поздравил всех с избранием и выразил надежду на конструктивную работу.