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Политика

Названы председатели комитетов и комиссии ПГД

Названы председатели комитетов и комиссии Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковского агентства информации с сессии ПГД седьмого созыва.

Комитет по ЖКХ и благоустройству в Псковской городской Думе возглавил Юрий Бурлин. За его кандидатуру проголосовали 22 депутата.

Пост председателя комитета ПГД по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности занял Григорий Стороненков, его поддержали 23 депутата. 

Комитет по социальным вопросам, молодежной политике и туризму возглавила Наталья Мельникова, она получила 23 голоса. 

Юлия Пожидаева стала председателем комитета по бюджету, налогам и финансовой политике, за ее кандидатуру выступили 23 депутата.

Комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления возглавил Константин Болотин (23 голоса «за»).

Комиссию по регламенту и депутатской этике возглавит Владимир Воробьев, он получил 23 голоса.

Также депутаты проголосовали за персональный состав каждого из пяти комитетов и одной комиссии.

Председатель ПГД Александр Гончаренко поздравил всех с избранием и выразил надежду на конструктивную работу.

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