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Политика

Песков: Москва расценит удары по Донбассу как атаку на Россию

Россия будет рассматривать попытки Украины вернуть Донбасс и другие территории как атаку на свои земли при положительном решении на референдумах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

«Безусловно», - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли в случае положительного решения на референдумах попытки Киева вернуть эти территории рассматриваться как атаки на РФ.

Песков уточнил, что «сразу же [после принятия решения о вхождении в состав РФ] в отношении территорий начнет действовать Конституция Российской Федерации». «Тут все предельно четко изложено на этот счет», - сказал он. «Если произойдет акт вступления этих территорий в состав Российской Федерации, то, соответственно, уже будут работать соответствующие положения нашей конституции», - подытожил он. 

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