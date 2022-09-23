В Изборско-Мальской долине второй раз пройдёт трек-поход «Молодёжный»

18:20, 23 сентября 2022, ПАИ

Уже в это воскресенье, 25 сентября, молодые псковичи станут участниками трек-похода «Молодёжный», который будет проходить в живописных местах Изборско-Мальской долины уже во второй раз. Об этом сообщил Псковский городской молодёжный центр.

Участники пройдут 10 километров по осенним изборским просторам, где можно будет сделать красивые фото: они помогут получить призы. Для этого необходимо выложить любую фотографию из похода на свою страницу социальной сети «ВКонтакте», указав хештеги #поход60 и #молодёжный_трекпоход60. На большом привале будет выбран автор лучшей фотографии. Кроме этого, в походе пройдёт экологическая акция уборки заповедника от мусора и растений-вредителей.

Организаторы предлагают познакомиться с подробной программой мероприятия и списком необходимых вещей, которые обязательно нужно взять с собой для комфортного путешествия.

Отметим, участниками трек-похода «Молодёжный» могут стать не только студенты, но и совершеннолетняя молодёжь до 35 лет. Заявки принимаются до 24 сентября по ссылке. Проезд до места проведения и обратно, а также питание на большом привале предоставляют организаторы.

Организаторами похода являются Псковский городской молодёжный центр и Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск».