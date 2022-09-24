В телепроекте «Передача знаний» будут соревноваться сборная Пскова и сборная школы Сосногорска

23:38, 23 сентября 2022, ПАИ

В четвёртом выпуске телевизионного проекта «Передача знаний» в профессиональной игре будут соревноваться сборная Пскова и сборная школы № 3 г. Сосногорска (Коми). Об этом сообщает паблик «Учителя».

Первый на отечественном телевидении конкурс для учителей запустили Минпросвещения и телеканал «Россия-Культура». Он предваряет 2023 год, объявленный Годом педагога и наставника.

Подключайтесь к эфиру в это воскресенье, 25 сентября, в 17:45 (мск) на телеканале «Россия-Культура».

Напомним, что уже завтра на телеканале «Россия-Культура» покажут фильм о народе сето.