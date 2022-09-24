Федорины вечёрки наступили по народному календарю 24 сентября

09:00, 24 сентября 2022, ПАИ

Это день память преподобной Феодоры Александрийской, жившей в конце V века, сообщает calend.ru.

По преданию, Феодора пребывала со своим мужем в любви и согласии, но один богатый горожанин, прельстившийся её красотой, стал соблазнять молодую женщину. Он подкупил сводню, которая обманула Феодору, сказав, что грех, совершённый ночью, не вменяется человеку в вину. Женщина послушалась и изменила мужу, однако вскоре осознала всю омерзительность прелюбодеяния.

Феодора возненавидела своё тело и подвергала себя всяческим мучениям. Знакомая игуменья, видя страдания грешницы, напомнила ей историю Марии Магдалины, омывшей слезами ноги Христа. Это побудило Феодору уйти в монастырь, причём втайне от всех. Но она понимала, что в женской обители муж найдёт её, поэтому переоделась в мужское платье и поступила в мужской монастырь с именем Феодор. Позже, уже после смерти Феодоры, её супруг, узнав о подвиге жены, принял постриг в этой же обители.

На Руси на Федору (Феодору) отмечали третью встречу осени. «Всякое лето кончается, осень начинается», — говорили в народе. В это время шли дожди, начиналась слякоть. Поэтому про святую шутили: «Федора — замочи хвост». Вспоминали ещё один Федорин день — зимний: «Две Федоры в году. Осенняя Федора подол подтыкает, а зимняя Федора платком рыло закрывает».

На Федору был обычай собирать всей деревней дары для священника ближайшей церкви. Матушке миряне помогали делать запасы на зиму, убираться в доме и на дворе. Этот обычай назывался осенщиной.

Отмечают, что с Федоры начинались капустные вечёрки. В течение двух недель девушки и женщины рубили капусту, квасили её на зиму, травили байки, шутили и смеялись. Такие сборища назывались также капустниками — это слово дожило и до наших дней. На стол в такие вечера подавали блюда из капусты — голубцы, пироги, щи.