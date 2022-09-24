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Политика

Владимир Путин подписал поправки в УК РФ о мародёрстве

Фото: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон с поправками в Уголовный кодекс РФ о наказании за мародёрство, закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон дополняет УК РФ новой статьёй: 356.1 «Мародёрство». Такое деяние без отягчающих обстоятельств будет наказываться тюремным сроком до шести лет. Мародёрство, совершённое с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, повлечёт за собой лишение свободы на срок до десяти лет, пишет ТАСС.

Согласно новому закону, мародёрство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере или с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, будет наказываться лишением свободы на срок от трёх до двенадцати лет. Самое строгое наказание – лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет – предусмотрено за мародёрство, совершённое организованной группой, в особо крупном размере, а также соединённое с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Подчёркивается, что под крупным размером подразумевается имущество стоимостью свыше 250 тысяч рублей, а под особо крупным – стоимостью выше одного миллиона рублей.

В целом под мародёрством в законе подразумевается совершённое с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий и не связанное с вынужденной необходимостью присвоение чужого имущества, в том числе находящегося при убитых или раненых.

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