Врезавшийся в Пскове в дерево автомобиль обесточили спасатели
В Пскове на улице Советской Армии водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением и допустил наезд на дерево.
Прибывшие спасатели обесточили машину.
Водитель автомобиля от медицинской помощи отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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