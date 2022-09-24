Вдова Юрия Шатунова утвердила эскиз памятника музыканту
Обнародован проект памятника Юрию Шатунову.
Бронзовый памятник будет установлен на могиле артиста на Троекуровском кладбище. Напомним, конкурс на лучший проект статуи был открыт ещё в июле. Теперь же вдова музыканта вместе с детьми рассмотрела множество вариантов и наконец выбрала самый подходящий эскиз.
Автор памятника предпочёл остаться неизвестным. Высота памятника — 2 метра 16 сантиметров. Также на постаменте будет автограф Юрия.
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