Вдова Юрия Шатунова утвердила эскиз памятника музыканту

20:07, 24 сентября 2022, ПАИ

Обнародован проект памятника Юрию Шатунову.

Бронзовый памятник будет установлен на могиле артиста на Троекуровском кладбище. Напомним, конкурс на лучший проект статуи был открыт ещё в июле. Теперь же вдова музыканта вместе с детьми рассмотрела множество вариантов и наконец выбрала самый подходящий эскиз.

Автор памятника предпочёл остаться неизвестным. Высота памятника — 2 метра 16 сантиметров. Также на постаменте будет автограф Юрия.