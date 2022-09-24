Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Чаи из кипрея, карета с ослом и белорусская продукция: Ярмарки выходного дня прошли в области

В Великих Луках, Себеже, Гдове и Острове прошли осенние ярмарки выходного дня. Об этом сообщают корреспонденты районных газет области.

В Великих Луках ярмарка сопровождала народными гуляниями и концертной программой «Ярмарочная карусель» с участием творческих коллективов и солистов Великих Лук.

Кроме того, на мероприятии состоялось подведение итогов и торжественное награждение участников сельскохозяйственной ярмарки. В этот раз порядка 300 фермеров, товаропроизводителей и сельскохозяйственников из разных районов Псковской области, Тверского региона, республики Беларусь представили свою свежую продукцию.

«Все свежее, натуральное, сделано с любовью и заботой, нашими руками», - поделились пенсионерки.

Ярмарочный день в Великих Луках.

В Гдове более 100 участников заявились на гдовскую ежегодную осеннюю ярмарку сельскохозяйственной продукции. Здесь и Сланцы, и Псков, и Плюсса, и, конечно, Гдов. Помимо различных вкусностей и товаров сельхозпроизводства и назначения в Гдове прошел и конкурс торговых палаток.

«Организаторы ярмарки — районная администрация. Члены конкурсной комиссии Инна Скерт и Наталья Евграфова прошли все палатки и ряды торговые, оценили товар, улыбчивость продавцов, скупаемость предлагаемых товаров и приняли решение: 1 место по праву забирает КФХ «Прометей», 2-е у агрофирмы «Победа», а на 3 месте птицефабрика «Северопсковская» из Плюссы», - сообщает газета «Гдовская заря».

Ярмарка в Гдове.

В Острове ярмарка отличилась большим ассортиментом одежды и обуви.

«Свою продукцию предлагали фермерские хозяйства из соседних районов, которую островичи хорошо знают, поэтому пришли специально за печорским луком и картофелем. Охотно покупали овощи у фермерского хозяйства «Надежда», - сообщает газета «Островские вести.

В этом году островичи отметили хорошую организацию мероприятия: торговая зона ярмарки была объявлена пешеходной, тротуары были свободными для передвижения, за порядком следили сотрудники полиции.

Островская ярмарка с приезжими из других районов.

Себежская ярмарка запомнилась гостям оригинальным извозчиком – ослом. А в остальном, как и в других районах - традиционные овощи, молочную продукцию, мясо. Местные производители приготовили свою продукцию: полезные чаи из кипрея, яблочная пастила, вкуснейший сыр, мёд, ручной работы сумки, тарелки и прочие мелочи.

Себежский извозчик.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

24 сентября 2022

Студенты Идрицкого колледжа побывали на экскурсии в Пушкинских Горах
24 сентября 2022

Псковичка с подругами спасла четырёх собак и человека из пожара
24 сентября 2022

Студенты вузов и колледжей получат отсрочку от мобилизации, если получают образование впервые

24 сентября 2022

Чаи из кипрея, карета с ослом и белорусская продукция: Ярмарки выходного дня прошли в области
24 сентября 2022

Жители деревни Камено вышли на субботник по благоустройству пляжа
24 сентября 2022

Учитель года из Пскова отправится служить в рамках частичной мобилизации

24 сентября 2022

Вдова Юрия Шатунова утвердила эскиз памятника музыканту
24 сентября 2022

В Усвятах открыли верстовой столб в честь столетия Ольги Сергеевой

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...