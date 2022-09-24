Чаи из кипрея, карета с ослом и белорусская продукция: Ярмарки выходного дня прошли в области

21:30, 24 сентября 2022, ПАИ

В Великих Луках, Себеже, Гдове и Острове прошли осенние ярмарки выходного дня. Об этом сообщают корреспонденты районных газет области.

В Великих Луках ярмарка сопровождала народными гуляниями и концертной программой «Ярмарочная карусель» с участием творческих коллективов и солистов Великих Лук.



Кроме того, на мероприятии состоялось подведение итогов и торжественное награждение участников сельскохозяйственной ярмарки. В этот раз порядка 300 фермеров, товаропроизводителей и сельскохозяйственников из разных районов Псковской области, Тверского региона, республики Беларусь представили свою свежую продукцию.

«Все свежее, натуральное, сделано с любовью и заботой, нашими руками», - поделились пенсионерки.

В Гдове более 100 участников заявились на гдовскую ежегодную осеннюю ярмарку сельскохозяйственной продукции. Здесь и Сланцы, и Псков, и Плюсса, и, конечно, Гдов. Помимо различных вкусностей и товаров сельхозпроизводства и назначения в Гдове прошел и конкурс торговых палаток.

«Организаторы ярмарки — районная администрация. Члены конкурсной комиссии Инна Скерт и Наталья Евграфова прошли все палатки и ряды торговые, оценили товар, улыбчивость продавцов, скупаемость предлагаемых товаров и приняли решение: 1 место по праву забирает КФХ «Прометей», 2-е у агрофирмы «Победа», а на 3 месте птицефабрика «Северопсковская» из Плюссы», - сообщает газета «Гдовская заря».

В Острове ярмарка отличилась большим ассортиментом одежды и обуви.

«Свою продукцию предлагали фермерские хозяйства из соседних районов, которую островичи хорошо знают, поэтому пришли специально за печорским луком и картофелем. Охотно покупали овощи у фермерского хозяйства «Надежда», - сообщает газета «Островские вести.

В этом году островичи отметили хорошую организацию мероприятия: торговая зона ярмарки была объявлена пешеходной, тротуары были свободными для передвижения, за порядком следили сотрудники полиции.

Себежская ярмарка запомнилась гостям оригинальным извозчиком – ослом. А в остальном, как и в других районах - традиционные овощи, молочную продукцию, мясо. Местные производители приготовили свою продукцию: полезные чаи из кипрея, яблочная пастила, вкуснейший сыр, мёд, ручной работы сумки, тарелки и прочие мелочи.