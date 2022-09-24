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Политика

Студенты вузов и колледжей получат отсрочку от мобилизации, если получают образование впервые

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.

«Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба Кремля.

 

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