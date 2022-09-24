Студенты Идрицкого колледжа побывали на экскурсии в Пушкинских Горах

22:25, 24 сентября 2022, ПАИ

Группа студентов и педагогов Идрицкого филиала Псковского агротехнического колледжа совершили очередную экскурсию по Пушкинской карте в «Золотую Пушкинскую осень», об этом сообщает газета «Призыв» Себежского района.

Отметим, педагогический коллектив колледжа уже не первый раз радует студентов бесплатными экскурсиями. На этот раз местом посещения коллектива стали Пушкинские места.

«Под вашу сень, Михайловские рощи...», экскурсия с таким названием дала возможность ребятам посетить Пушкинские Горы, Михайловское, Бугрово. Группа посетила Святогорский Монастырь и даже попала на службу. Вечером в научном культурном центре Пушкинских Гор ребята посмотрели спектакль театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера» - «Русалка» .

«Мы получили от поездки море незабываемых мгновений и ярких впечатлений», - делятся студенты.

Напоминаем, что каждый молодой человек от 14 до 22 лет может оформить бесплатную для себя «Пушкинскую карту» с лимитом 5000 рублей для оплаты билетов в организациях культуры. Деньги на карту зачислены государством.Карта действует на всей территории России. По ней можно посетить фестивали, концерты, выставки, музеи, театры, культурные центры.