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Культура

Исполнять древнерусские песни приглашают псковичей 27 сентября

Набирается группа желающих обучаться искусству расшифровки и исполнения древнерусских песнопений, воссозданных по псковским средневековым рукописям. Об этом сообщает руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Занятия пройдут под руководством доцента кафедры искусствоведения, кандидата исторических наук, доцента кафедры философии и теологии Псковского государственного университета, доцента кафедры древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории Ирины Герасимовой.

Первое учебное занятие пройдёт в Псковском областном колледже искусств по адресу ул. Воеводы Шуйского, д. 2, во вторник, 27 сентября.

 

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