Исполнять древнерусские песни приглашают псковичей 27 сентября
Набирается группа желающих обучаться искусству расшифровки и исполнения древнерусских песнопений, воссозданных по псковским средневековым рукописям. Об этом сообщает руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Занятия пройдут под руководством доцента кафедры искусствоведения, кандидата исторических наук, доцента кафедры философии и теологии Псковского государственного университета, доцента кафедры древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории Ирины Герасимовой.
Первое учебное занятие пройдёт в Псковском областном колледже искусств по адресу ул. Воеводы Шуйского, д. 2, во вторник, 27 сентября.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Чаи из кипрея, карета с ослом и белорусская продукция: ярмарки выходного дня прошли в области