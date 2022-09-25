206 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки
206 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки, всего – 122 428. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
Статистика коронавируса в Псковской области: выздоровели 118 532 человека (за сутки – 300), всего умерло 1 911 пациентов, в том числе один летальный исход зарегистрирован за последние сутки.
Статистика заболеваемости СOVID-19 в муниципалитетах:
Псков – 39884/107,
Великие Луки – 18045/3,
Бежаницкий район – 1562/4,
Великолукский район – 2822/4,
Гдовский район – 2159/1,
Дедовичский район – 3017/4,
Дновский район – 967/0,
Красногородский район – 1096/0,
Куньинский район – 1026/0,
Локнянский район – 1172/1,
Невельский район – 5491/10,
Новоржевский район – 1315/1,
Новосокольнический район – 3268/0,
Опочецкий район – 3738/11,
Островский район – 5972/19,
Палкинский район – 1236/0,
Печорский район – 2875/8,
Плюсский район – 1927/2,
Порховский район – 4416/2,
Псковский район – 9551/2,
Пустошкинский район – 1509/5,
Пушкиногорский район – 1709/2,
Пыталовский район – 1878/5,
Себежский район – 2953/0,
Струго-Красненский район – 2052/15,
Усвятский район – 742/0.
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.
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