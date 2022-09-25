206 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

14:09, 25 сентября 2022, ПАИ

206 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки, всего – 122 428. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Статистика коронавируса в Псковской области: выздоровели 118 532 человека (за сутки – 300), всего умерло 1 911 пациентов, в том числе один летальный исход зарегистрирован за последние сутки.

Статистика заболеваемости СOVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 39884/107,

Великие Луки – 18045/3,

Бежаницкий район – 1562/4,

Великолукский район – 2822/4,

Гдовский район – 2159/1,

Дедовичский район – 3017/4,

Дновский район – 967/0,

Красногородский район – 1096/0,

Куньинский район – 1026/0,

Локнянский район – 1172/1,

Невельский район – 5491/10,

Новоржевский район – 1315/1,

Новосокольнический район – 3268/0,

Опочецкий район – 3738/11,

Островский район – 5972/19,

Палкинский район – 1236/0,

Печорский район – 2875/8,

Плюсский район – 1927/2,

Порховский район – 4416/2,

Псковский район – 9551/2,

Пустошкинский район – 1509/5,

Пушкиногорский район – 1709/2,

Пыталовский район – 1878/5,

Себежский район – 2953/0,

Струго-Красненский район – 2052/15,

Усвятский район – 742/0.

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.