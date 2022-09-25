Юнармейцы Палкинского района заняли второе место на открытом чемпионате

18:17, 25 сентября 2022, ПАИ

Команда юнармейцев «Наследие» Палкинского района заняла второе место на lV открытом чемпионате по военизированной эстафете среди юнармейских отрядов на Кубок губернатора Псковской области. Об этом сообщает газета «Льновод» Палкинского района.

Состязания проходили в Печорском районе. В соревнованиях приняли участие 32 юнармейские команды из Пскова и Псковской области. Юнармейцам было необходимо пробежать эстафету и попасть точно в цель из малокалиберной винтовки. Также ребята побывали на различных интерактивных площадках.

Михаил Ведерников принял участие в чемпионате. Он подчеркнул, что в текущем году соревнования проходят в непростой обстановке: в это время военнослужащие, сотрудники специальных соединений выполняют боевые задачи, защищая честь и безопасность России. В адрес организаторов поступило много обращений, чтобы такое мероприятие обязательно состоялось.

По итогам соревнований, места распределились следующим образом: первое место – юнармейский отряд им. А. Невского (СОШ № 47, Псков), второе место – юнармейский отряд Палкинского района, третье место – юнармейский отряд Невельского района.