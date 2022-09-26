Более чем на час задержался поезд «Ласточка» Санкт-Петербург – Псков
Поезд «Ласточка» направления Санкт-Петербург – Псков прибыл с опозданием в 1 час 20 минут из-за сломанного светофора. Об этом Псковскому агентству информации сообщил пассажир поезда.
Примерно в 35 километрах от Пскова поезд остановился.
«Оказалось, что светофор был сломан. Из-за сломанного светофора была задержка», - отметил пассажир.
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