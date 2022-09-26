Регионы СЗФО представят в Пскове опыт работы с особенными детьми

11:21, 26 сентября 2022, ПАИ

Расширенное заседание координационого совета уполномоченных по правам ребенка в Северо-Западном федеральном округе «О соблюдении прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в сфере социальной, медицинской и педагогической реабилитации» состоится в правительстве Псковской области 29-30 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Будут изучены, в частности, опыт реализации права на получение дошкольного образования детей с сахарным диабетом в Калининградской области, адаптационные педагогические программы в системе СПО на примере Курской области, проект самостоятельного сопровождаемого проживания выпускников интернатных учреждений социальной защиты с ментальными нарушениями «Залужье», реализуемый в Псковской области, и другие.

Омбудсмены и руководители социальных учреждений из разных регионов СЗФО поделятся опытом организации работы по предоставлению услуг ранней помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ и их семьям.

В рамках программы запланировано также посещение Центра лечебной педагогики в Пскове. Кроме того, будет организована работа круглых столов, где участники обсудят возможности реабилитации детей с особенностями посредством театральных технологий и участия НКО, изучат положительные практики обучения детей с проблемами зрения и оказания психологической помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ.