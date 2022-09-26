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Общество

«БумБатл» устроят жители Псковской области

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Жителей Псковской области приглашают принять участие во всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Принять участие в акции жители региона смогут начиная с октября. Центральная точка сбора макулатуры — Эколого-биологический центр города Пскова (ул. Юбилейная, 93).

«БумБатл» проходит в соревновательной форме, причем участники могут соперничать не только в количестве собранной макулатуры, но и в креативе в социальных сетях, сопровождая свои посты хештегами #бумбатл и #нацпроектэкология. Акция проводится с целью формирования экологической культуры у подрастающего поколения, молодежи и всего населения страны. Она продлится до 15 ноября. 

За два года участниками собрано более 3 тысяч тонн макулатуры, что спасло от вырубки около 60 тысяч деревьев, или 600 га леса.

Акция проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства образования и науки РФ, а также партнеров.

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