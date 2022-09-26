Турсезон продолжается в Псковской области до ноября - эксперт

12:29, 26 сентября 2022, ПАИ

Об особенностях туристического сезона в Псковской области рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии Светалана Баранова в эфире программы «Псковский телеграм Online».

Она отметила, что туристический сезон в регионе продолжается до ноября - в осенний период гостей особенно привлекают Пушкинские Горы, туристический поток в это время года там только увеличивается. «Туристы со всей страны хотят увидеть золотую осень в Михайловском», - заметила Светлана Баранова.

К примеру, только в субботу, 24 сентября, за два часа до закрытия Пушкинского заповедника было продано две тысячи билетов.