Главврач Псковской областной больницы рассказал о кадровом потенциале

11:30, 26 сентября 2022, ПАИ

О кадровом составе Псковской областной клинической больницы рассказал главный врач медучреждения Евгений Панферов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«На данный момент оцениваю кадровый потенциал как хороший. Работают высококлассные специалисты по всем направлениям. Есть проблемы с дефицитом кадров, но кадры привлекаются - мы сотрудничаем с ПсковГУ, с рядом образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Москвы, с псковским медколледжем», - сказал он.

Евгений Панферов подчеркнул, что будут создаваться условия для прохождения практики в областной больнице.