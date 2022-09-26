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Общество

Почти 160 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

158 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. 

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 122 586, выздоровело – 118 732 человека (за сутки - 200). Летальных случаев за прошедшие сутки не зафиксировано (всего умерло – 1911 пациентов). 

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков –39961/77
Великие Луки –18053/8
Бежаницкий район –1562/0
Великолукский район –2823/1
Гдовский район –2159/0
Дедовичский район –3017/0
Дновский район –967/0
Красногородский район –1096/0
Куньинский район –1027/1
Локнянский район –1172/0
Невельский район –5491/0
Новоржевский район –1315/0
Новосокольнический район –3268/0
Опочецкий район –3739/1
Островский район –5993/21
Палкинский район –1236/0
Печорский район –2877/2
Плюсский район –1927/0
Порховский район –4416/0
Псковский район –9580/29
Пустошкинский район –1509/0
Пушкиногорский район –1724/15
Пыталовский район –1879/1
Себежский район –2954/1
Струго-Красненский район –2053/1
Усвятский район –742/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.

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