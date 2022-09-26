Почти 160 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

12:37, 26 сентября 2022, ПАИ

158 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 122 586, выздоровело – 118 732 человека (за сутки - 200). Летальных случаев за прошедшие сутки не зафиксировано (всего умерло – 1911 пациентов).

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков –39961/77

Великие Луки –18053/8

Бежаницкий район –1562/0

Великолукский район –2823/1

Гдовский район –2159/0

Дедовичский район –3017/0

Дновский район –967/0

Красногородский район –1096/0

Куньинский район –1027/1

Локнянский район –1172/0

Невельский район –5491/0

Новоржевский район –1315/0

Новосокольнический район –3268/0

Опочецкий район –3739/1

Островский район –5993/21

Палкинский район –1236/0

Печорский район –2877/2

Плюсский район –1927/0

Порховский район –4416/0

Псковский район –9580/29

Пустошкинский район –1509/0

Пушкиногорский район –1724/15

Пыталовский район –1879/1

Себежский район –2954/1

Струго-Красненский район –2053/1

Усвятский район –742/0

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.