Псковички стали призерами межрегионального турнира по шпаге

13:35, 26 сентября 2022, ПАИ

Псковские спортсменки приняли участие в Смоленском межрегиональном турнире по шпаге на призы центра развития фехтования Центрального федерального округа. Об этом сообщает пресс-службе Федерации фехтования России.

В младшей возрастной группе среди девочек 2011-2013 года лучшей стала псковичка Татьяна Петрова, в финале победившая представительницу из Москвы. На командном первенстве среди девочек 2008-2010 года Псков занял третье место.

Соревнования получились не только межрегиональными, но и международными. Кроме юных фехтовальщиц из Москвы, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Нижегородской, Псковской, Смоленской и Тульской области, в нем приняли участие спортсменки из Белоруссии.