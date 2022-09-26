Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковички стали призерами межрегионального турнира по шпаге

Фото здесь и далее: пресс-служба Федерации фехтования России

Псковские спортсменки приняли участие в Смоленском межрегиональном турнире по шпаге на призы центра развития фехтования Центрального федерального округа. Об этом сообщает пресс-службе Федерации фехтования России.

В младшей возрастной группе среди девочек 2011-2013 года лучшей стала псковичка Татьяна Петрова, в финале победившая представительницу из Москвы. На командном первенстве среди девочек 2008-2010 года Псков занял третье место. 

Соревнования получились не только межрегиональными, но и международными. Кроме юных фехтовальщиц из Москвы, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Нижегородской, Псковской, Смоленской и Тульской области, в нем приняли участие спортсменки из Белоруссии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 сентября 2022

Псковички стали призерами межрегионального турнира по шпаге
25 сентября 2022

Псковичи вошли в тройку лидеров питерского чемпионата по ловле спиннингом

25 сентября 2022

Футбольные турниры в Пыталово посвятили тренеру

25 сентября 2022

ВИДЕО Псковский полумарафон «Мехуборка-2022»
25 сентября 2022

Юный стрелок из Себежа получил приз от губернатора
25 сентября 2022

ВИДЕО Старт Псковского полумарафона «Мехуборка-2022»
24 сентября 2022

Футбольный турнир памяти тренера Анатолия Семёнова прошёл в Пыталово
24 сентября 2022

Студенческий забег провели активисты патриотического клуба ПсковГУ «Я горжусь»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...