Два грабежа раскрыла псковская полиция по горячим следам

14:19, 26 сентября 2022, ПАИ

Полиция по горячим следам задержала злоумышленников за хищения имущества горожан в Пскове и Острове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, в Пскове 24 сентября на Рижском проспекте нападению неизвестных подвергся 41-летний житель. С применением насилия у него открыто похитили мобильный телефон и деньги.

Получив сообщение о произошедшем, на место происшествия выехали сотрудники отдела полиции. В результате оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый житель областного центра, молодой человек 2003 года рождения. По имеющимся сведениям, похищенное он успел продать неустановленным лицам.

В Острове 22 сентября жертвой грабителя стал 37-летний местный житель. У него открыто похитили сотовый телефон и кредитную карту. В настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался неработающий горожанин 1972 года рождения. Как установлено, с похищенной карты он снял деньги и расплатился ими за покупку в магазине.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.