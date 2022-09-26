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Общество

Грелка, сидушка и фонарик: что можно взять с собой мобилизованным россиянам

На вопрос, что брать с собой мобилизованным россиянам, ответили в кол-центре 122. Об этом сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

При желании можно взять с собой:

- предметы личной гигиены;
- термобельё;
- батарейки (разные);
- фонарик;
- походную сидушку;
- подшлемник (спортивную шапку);
- перчатки тактические;
- теплоиды (химическую грелку);
- мультитул (многофункциональный компактный инструмент).

«Мобилизованный также может брать с собой элементы экипировки, однако Минобороны рекомендует взять только самое необходимое», - отмечается в сообщении.

Напомним, что согласно указу президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 «О частичной мобилизации в Российской Федерации» проводится призыв граждан РФ на военную службу. Все призванные по мобилизации имеют статус военнослужащих-контрактников и могут рассчитывать на соответствующий уровень денежного содержания. В период частичной мобилизации для контрактников предусмотрены особые основания увольнения с военной службы (по возрасту, состоянию здоровья или в связи с назначением наказания в виде лишения свободы).

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