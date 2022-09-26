Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали в Великих Луках

16:26, 26 сентября 2022, ПАИ

Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали росгвардейцы в Великих Луках. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления Росгвардии, у дома на улице Стадионной наряд группы задержания обратил внимание на мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки личности было установлено, что гражданин находится в федеральном розыске как уклоняющийся от административного надзора.

Для дальнейшего разбирательства великолучанин передан сотрудникам полиции.