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Происшествия

Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали в Великих Луках

Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали росгвардейцы в Великих Луках. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления Росгвардии, у дома на улице Стадионной наряд группы задержания обратил внимание на мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки личности было установлено, что гражданин находится в федеральном розыске как уклоняющийся от административного надзора.

Для дальнейшего разбирательства великолучанин передан сотрудникам полиции.

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