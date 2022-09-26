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Общество

Работодатели размещают вакансии с бронью от мобилизации – эксперты

70% опрошенных жителей в регионах СЗФО находятся в срочном поиске работы и считают, что это критично для их семьи и бюджета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе hh.ru Северо-Запад. 

По сравнению с прошлым годом критичность срочного трудоустройства на новое место работы в СЗФО выросла с 68% до 70%. В целом по регионам России наиболее озабочены поиском нового места работы соискатели из Москвы и области, а также петербуржцы и жители Ленобласти. Наименее остро вопрос стоит у соискателей из Приволжского и Сибирского ФО. Жители из регионов СЗФО (за исключением Петербурга и Ленобласти) пока что более спокойны в поисках работы. 

Потребность в поиске новой работы сейчас острее всего ощущают соискатели из сферы сельского хозяйства, транспорта и логистики, а также представители сферы искусства, административного персонала и топ-менеджмент. Чуть стабильнее себя ощущают респонденты, занятые в сфере красоты, спорта, а также медицины и фармацевтики (как и в прошлом квартале).

«В свете последних событий соискатели действительно могут чувствовать себя нестабильно и неуверенно. Поэтому потребность в срочном трудоустройстве у людей, конечно же, будет расти. Более того, люди готовы снижать свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства и получения ощущения стабильности. В разрезе профессий снизить свои зарплатные ожидания больше других готовы ИТ-специалисты и работники сферы консалтинга и инвестиций. Самыми негибкими в этом плане оказались соискатели из сфер автобизнеса и строительства. Происходящие события заставляют соискателей рассматривать работу в профобластях, которые прямо или косвенно защищены от мобилизации, а значит, и люди могут получить, так скажем, иммунитет. Этим уже начали пользоваться работодатели и размещают вакансии, в которых указывают, что дают бронь от мобилизации. Пока что таких вакансий единицы на всю страну, но они уже есть», - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

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