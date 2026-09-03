Отказы от новорождённых в Псковской области сократились вдвое

11:50, 03 сентября 2026, ПАИ

Количество отказов от новорождённых детей в Псковской области сократилось с 13 в 2023 году до 7 по итогам 2025 года. Об этом сообщила начальник отдела опеки и попечительства регионального министерства социальной защиты Наталья Поленова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 3 сентября.

По словам Натальи Поленовой, все семеро детей, от которых родители отказались при рождении в 2025 году, уже устроены на воспитание в семьи.

При этом глава отдела опеки добавила, что отказники были, есть и, к сожалению, будут. Она также рассказала, что бывают случаи отказа от детей более старшего возраста. По её словам, такие ситуации происходят по разным причинам: иногда дети мешают матерям устраивать личную жизнь, особенно если у ребёнка есть проблемы.

Наталья Поленова привела и другой пример: «Бывают ситуации, когда умирают мамы, и папы, которые ранее особо не занимались воспитанием детей, просто пишут отказ от родительских прав и дают согласие на лишение их родительских прав. Конечно, как говорят в таких ситуациях, «Бог судья каждому», насильно заставить заниматься воспитанием детей мы не можем».

«Ситуации разные. Как говорят, чтобы судить людей, надо надеть их обувь и пройти их путь. Я просто констатирую факты, что такое случается», – заключила она.