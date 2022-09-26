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Общество

Псковский губернатор подписал постановление о системе оповещения населения

Губернатор Михаил Ведерников подписал постановление правительства Псковской области о региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного правительства, она предназначена для доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления и сил гражданской обороны (ГО) и Псковской областной — территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ОПЧС).

Региональная система оповещения состоит из комбинации взаимодействующих элементов, включающих специальные программно-технические средства оповещения, громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения, а также обеспечивающие ее функционирование каналы, линии связи и сети передачи данных единой сети электросвязи РФ.

В документе также прописан порядок задействования региональной системы оповещения и поддержания в готовности региональной системы оповещения.

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