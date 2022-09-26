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Общество

В России предложили расширить набор критериев для приобретения оружия

Расширить набор критериев, по которым россиянин может купить оружие, предложила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она также добавила, что право на гражданское оружие должно быть только у специально обученных, психически здоровых и добропорядочных граждан.

«Однако необходимо расширить и набор критериев, по которым лицо может купить оружие, включая и характеристику, и более широкий спектр врачебных заключений. Право на гражданское оружие должно быть только у специально обученных, психически здоровых и добропорядочных граждан», - отметила Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале.

Омбудсмен выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибших и пострадавших в результате трагедий в Усть-Илимске и Ижевске. По её словам, такие трагедии «в который уже раз» ставят перед родителями, школой, СМИ, всем обществом «так до конца и не решённые вопросы» воспитания и формирования законопослушного человека, пишет РИА Новости.

«Считаю необходимым установить более скрупулёзный контроль за работой подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии: насколько полно и качественно выполняются возложенные на них задачи по контролю за оборотом гражданского оружия», - подытожила уполномоченный по правам человека.

Ранее стало известно о том, что неизвестный открыл стрельбу в ижевской школе. Из официальных источников следует, что число погибших возросло до 15, из них 11 — это дети.

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