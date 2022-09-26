В Пскове рассмотрели дело о бытовом убийстве

20:31, 26 сентября 2022, ПАИ

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в убийстве знакомой, сообщили в ГУ СК России по Псковской области.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Пскова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь на 12 июня 2022 года обвиняемый употреблял спиртные напитки в компании двух женщин в одной из квартир на ул. Максима Горького в Пскове. Оставшись наедине с одной из них, он поссорился с ней, схватил нож и ударил её в спину. В результате полученного ранения потерпевшая скончалась на месте преступления.

Изучение личности показало, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, грабежа и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В настоящее время следствие собрало достаточную базу доказательств для обвинения, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи дела в суд.