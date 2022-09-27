Минцифры РФ опубликовало список специальностей, которые могут дать отсрочку от мобилизации

00:34, 27 сентября 2022, ПАИ

Минцифры РФ утвердило рекомендуемый перечень специальностей в сфере IT и связи, на которые распространяется освобождение от частичной мобилизации, сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующий приказ размещён в официальном телеграм-канале министерства.

В ведомстве уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в IT-компаниях и операторах связи. Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости. IT и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей.

Цифровые сервисы проникают во все значимые сферы жизни и отрасли экономики, поэтому зачастую разработка для них IT-решений невозможна без привлечения отраслевых специалистов. Это особенно актуально с учётом поставленной президентом задачи обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы на основе отечественных разработок. Ведомство также напомнило, что успешное развитие высокотехнологичных компаний невозможно и без квалифицированных управленческих кадров.

В перечень вошли такие специальности, как психология, социология, торговое дело, реклама и связи с общественностью, журналистика, лингвистика, дизайн, государственное и муниципальное управление и т. д., разобрался в документе «Интерфакс».

Как уточнили в Минцифры, право на отсрочку от частичной мобилизации смогут получить имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа.