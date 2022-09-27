Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Минцифры РФ опубликовало список специальностей, которые могут дать отсрочку от мобилизации

Минцифры РФ утвердило рекомендуемый перечень специальностей в сфере IT и связи, на которые распространяется освобождение от частичной мобилизации, сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующий приказ размещён в официальном телеграм-канале министерства.

В ведомстве уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в IT-компаниях и операторах связи. Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости. IT и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей.  

Цифровые сервисы проникают во все значимые сферы жизни и отрасли экономики, поэтому зачастую разработка для них IT-решений невозможна без привлечения отраслевых специалистов. Это особенно актуально с учётом поставленной президентом задачи обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы на основе отечественных разработок. Ведомство также напомнило, что успешное развитие высокотехнологичных компаний невозможно и без квалифицированных управленческих кадров. 

В перечень вошли такие специальности, как психология, социология, торговое дело, реклама и связи с общественностью, журналистика, лингвистика, дизайн, государственное и муниципальное управление и т. д., разобрался в документе «Интерфакс».

Как уточнили в Минцифры, право на отсрочку от частичной мобилизации смогут получить имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 сентября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре
27 сентября 2022

Обнаружена предсмертная записка ижевского убийцы школьников
26 сентября 2022

Скончался гвардии генерал-лейтенант Вячеслав Халилов
26 сентября 2022

Две первые профильные смены начали работать в центре «Вега»
26 сентября 2022

Не менее 195 тысяч рублей в месяц будут получать мобилизованные граждане России
26 сентября 2022

В Псковской области работают участки для голосования на референдуме о вхождении юго-востока Украины в состав России
26 сентября 2022

В соцсетях разоблачили ещё один фейк о мобилизации в России
26 сентября 2022

О льготах и выплатах для мобилизованных рассказал кол-центр «122»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...