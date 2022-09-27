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Происшествия

Кражи велосипедов участились в Псковской области

Кражи велосипедов участились в Псковской области с приходом осени. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

За последние дни кражи велосипедов были зарегистрированы в Пскове и Дедовичах. Двухколесный транспорт злоумышленники унесли из подъездов домов. Владельцы обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

С учетом складывающейся ситуации жителям региона рекомендуют придерживаться определенных правил безопасности:

- не оставлять двухколесные транспортные средства в подъездах домов;

- по возможности забирать их домой или оставлять на балконе;

- не доверять присмотр за велосипедом незнакомым людям;

- стараться оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть поблизости;

- сделать гравировку на деталях, колесах, раме либо скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете;

- уходя, не забывать уносить с собой все быстросъемное оборудование с велосипеда: насос, флягу, велокомпьютер, фонарь;

- хранить документы, полученные в магазине при покупке велосипеда. Желательно также сделать фотографии;

- не оставлять велосипед без присмотра;

- если велосипед похитили - необходимо сразу звонить в полицию по телефонам 02 или 112;

- нужно постараться найти свидетелей произошедшего, записать номера их телефонов и адреса проживания, поискать вокруг места происшествия камеры видеонаблюдения;

- при обращении в полицию с заявлением о краже понадобятся паспорт, а также желательны документы на велосипед, его фотографии или детальное описание;

- следует просмотреть в местных СМИ объявления о продаже подержанных велосипедов, есть вероятность встретить там свое транспортное средство;

- надо сообщить о краже всем своим друзьям-велосипедистам, возможно, транспортное средство попадется на глаза кому-нибудь из них;

- также нужно разместить информацию о пропаже в Сети на специализированных форумах;

- если удалось отыскать свой велосипед самостоятельно - сразу же следует сообщить об этом в полицию.

«И что еще немаловажно: никогда не приобретайте у незнакомцев велосипеды сомнительного происхождения без документов. Помните, что в таком случае вы рискуете стать владельцем краденого транспортного средства со всеми вытекающими отсюда малоприятными последствиями», — добавили в ведомстве.

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