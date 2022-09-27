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Пушкинский театральный фестиваль завершился в Пскове

XXIX Пушкинский театральный фестиваль завершился в Пскове. 20-26 сентября на псковской сцене представили спектакли как ведущих, старейших театров страны, так и молодых, но активно развивающихся; режиссеров разных школ и стилей, в том числе мэтров отечественной режиссуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Помимо театрального искусства, программа фестиваля в этом году затронула музыку и живопись. Участниками фестиваля стали петербургские театры: Александринский и «Приют комедианта», Воронежский театр юного зрителя. В галерее «Цех» открылась выставка псковской художницы Таисии Швецовой. В театральном кафе прошли концерты «волковтрио». Завершил программу Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина.

«Программа Пушкинского театрального фестиваля в этом году не обширная, но при этом очень качественная. Все спектакли – достойные работы сильных режиссеров. Открыл фестиваль спектакль петербургского Александринского театра «Товарищ Кисляков» – спектакль совсем новый, получивший последнюю «Золотую маску». Мы стараемся представить на фестивале богатую театральную палитру – спектакли заметные и интересные», – отмечает художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев.

Фото: пресс-служба театра. «Товарищ Кисляков»

Впервые на псковской сцене был представлен спектакль известного российского режиссера Константина Богомолова – «Приют комедианта», он также привёз в Псков «Преступление и наказание» – спектакль, получивший в сезоне 2018-2019 премию «Золотая маска» как «Лучший спектакль малой формы в драме». Главные роли исполнили Дмитрий Лысенков, Александр Новиков (Театр им. Ленсовета), Марина Игнатова (БДТ им. Товстоногова), Валерий Дегтярь (БДТ им. Товстоногова) и другие.

Еще один приглашённый театр – Воронежский театр юного зрителя – представил на большой сцене Псковской драмы классику русской драматургии – «Последнюю жертву» Островского в постановке Анатолия Ледуховского.

Фото: пресс-служба театра «Последняя жертва»

Не менее яркая страница Пушкинского фестиваля – концерт «волковтрио». «Волковтрио» – проект петербургских музыкантов с мировым именем – Владимира Волкова, Святослава Курашова, Дениса Сладкевича. Это самобытная музыка в виртуозном исполнении и необычном сочетании музыкальных инструментов – контрабаса, гитары, ударных.

Фото: пресс-служба театра. «Волковтрио»

В галерее «Цех» в дни фестиваля открылась выставка псковской художницы Таисии Швецовой. Название выставки – «Круг чтения» – восходит к малоизвестному произведению Льва Толстого в форме литературного коллажа, – сборника афоризмов писателей разных эпох и направлений мысли. Живопись и литературу, слитые в единый творческий процесс, могут увидеть посетители выставки Таисии Швецовой, которая продолжит работу до 23 октября.

Фото: пресс-служба театра. Выставка Таисии Шевцовой

Закрыл программу Пушкинского театрального фестиваля Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина спектаклем «Дядя Ваня» по Чехову. Режиссер спектакля – Павел Зобнин, один из самых одаренных учеников художественного руководителя московского театра имени А. П. Чехова Сергея Женовача.

Фото: пресс-служба театра. «Дядя Ваня»

«Пушкинский театральный фестиваль является одним из главных театральных событий года в регионе, известен далеко за пределами Псковской области. В 2022 году Псковский театр драмы объединил на своей сцене известные театры Петербурга, активно развивающийся театр из Воронежа, проект музыкантов из Северной столицы «волковтрио» и представил одну из своих последних премьер», - говорится в сообщении.

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