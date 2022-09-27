Пушкинский театральный фестиваль завершился в Пскове

11:09, 27 сентября 2022, ПАИ

XXIX Пушкинский театральный фестиваль завершился в Пскове. 20-26 сентября на псковской сцене представили спектакли как ведущих, старейших театров страны, так и молодых, но активно развивающихся; режиссеров разных школ и стилей, в том числе мэтров отечественной режиссуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Помимо театрального искусства, программа фестиваля в этом году затронула музыку и живопись. Участниками фестиваля стали петербургские театры: Александринский и «Приют комедианта», Воронежский театр юного зрителя. В галерее «Цех» открылась выставка псковской художницы Таисии Швецовой. В театральном кафе прошли концерты «волковтрио». Завершил программу Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина.

«Программа Пушкинского театрального фестиваля в этом году не обширная, но при этом очень качественная. Все спектакли – достойные работы сильных режиссеров. Открыл фестиваль спектакль петербургского Александринского театра «Товарищ Кисляков» – спектакль совсем новый, получивший последнюю «Золотую маску». Мы стараемся представить на фестивале богатую театральную палитру – спектакли заметные и интересные», – отмечает художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев.

Впервые на псковской сцене был представлен спектакль известного российского режиссера Константина Богомолова – «Приют комедианта», он также привёз в Псков «Преступление и наказание» – спектакль, получивший в сезоне 2018-2019 премию «Золотая маска» как «Лучший спектакль малой формы в драме». Главные роли исполнили Дмитрий Лысенков, Александр Новиков (Театр им. Ленсовета), Марина Игнатова (БДТ им. Товстоногова), Валерий Дегтярь (БДТ им. Товстоногова) и другие.

Еще один приглашённый театр – Воронежский театр юного зрителя – представил на большой сцене Псковской драмы классику русской драматургии – «Последнюю жертву» Островского в постановке Анатолия Ледуховского.

Не менее яркая страница Пушкинского фестиваля – концерт «волковтрио». «Волковтрио» – проект петербургских музыкантов с мировым именем – Владимира Волкова, Святослава Курашова, Дениса Сладкевича. Это самобытная музыка в виртуозном исполнении и необычном сочетании музыкальных инструментов – контрабаса, гитары, ударных.

В галерее «Цех» в дни фестиваля открылась выставка псковской художницы Таисии Швецовой. Название выставки – «Круг чтения» – восходит к малоизвестному произведению Льва Толстого в форме литературного коллажа, – сборника афоризмов писателей разных эпох и направлений мысли. Живопись и литературу, слитые в единый творческий процесс, могут увидеть посетители выставки Таисии Швецовой, которая продолжит работу до 23 октября.

Закрыл программу Пушкинского театрального фестиваля Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина спектаклем «Дядя Ваня» по Чехову. Режиссер спектакля – Павел Зобнин, один из самых одаренных учеников художественного руководителя московского театра имени А. П. Чехова Сергея Женовача.

«Пушкинский театральный фестиваль является одним из главных театральных событий года в регионе, известен далеко за пределами Псковской области. В 2022 году Псковский театр драмы объединил на своей сцене известные театры Петербурга, активно развивающийся театр из Воронежа, проект музыкантов из Северной столицы «волковтрио» и представил одну из своих последних премьер», - говорится в сообщении.