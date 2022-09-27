Мобилизованных россиян освободили от оплаты пени за ЖКУ

14:25, 27 сентября 2022, ПАИ

Законопроект, согласно которому мобилизованные граждане, а также члены их семей до прекращения действия контракта служащего освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг, приняла Госдума.

Данную поправку предложили к законопроекту, который позволит ряду категорий граждан получить компенсации за капремонт без предоставления документов. Инициативу разработали депутаты Сергей Неверов, Сергей Пахомов и Павел Качкаев («Единая Россия»).

Теперь мобилизованные граждане РФ, а также члены их семей до прекращения действия контракта службы освобождаются от начисления пеней в случае «несвоевременного и (или) неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», пишет ТАСС.